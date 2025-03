Popolare di Sondrio punta a 1,8 miliardi di utile e 1,5 miliardi di dividendi entro il 2027

La Popolare di Sondrio conta di ottenere nei prossimi tre anni, tra il 2025 e il 2027, 1,8 miliardi di utile cumulato e distribuire ai soci, nell'arco di piano, 1,5 miliardi in dividendi, raddoppiando così la distribuzione avvenuta negli ultimi 3 anni. ""La crescita stand alone" ci "ha permesso di preservare lo spirito identitario, i nostri valori culturali e le caratteristiche uniche del nostro modello di fare banca"., con "un approccio imprenditoriale, fondato su dedizione e competenza" e "forti di questa consapevolezza, della credibilità di cui godiamo e della nostra autonomia, ci poniamo oggi obiettivi ancora più ambiziosi per il prossimo triennio" commenta l'ad di Popolare Sondrio, Mario Alberto Pedranzini. Il nuovo piano della banca prevede un payout ratio al 85% in ogni anno di piano a partire già dal 2025 (rispetto al 63% del 2024) con un mantenimento della solidità patrimoniale, con CET1 ratio sopra il 14% al 2027. Inoltre l'utile netto al 2027 è visto a 583 milioni di euro, in linea con i livelli record registrati nel corso del 2024, nonostante il significativo calo dei tassi di interesse atteso.