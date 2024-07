Pop Mart, la febbre dei piccoli mostri arriva a Milano

Il Labubu, dopo aver conquistato l'Asia 'invade' l'Italia insieme agli altri piccoli pupazzetti, le minifigures, di casa Pop Mart, l'azienda cinese di giocattoli. In Europa ha già preso casa a Londra e a Parigi e il brand continua la sua avventura europea approdando a Milano con il suo primo negozio. Stando ai programmi dell'azienda, si legge in una nota, si tratta della prima di una serie di aperture che andranno a interessare anche altre città italiane prevedendo di assumere dalle 50 alle 60 persone. "Pop Mart mira a promuovere lo scambio culturale e ad accrescere il valore culturale del proprio brand. Speriamo inoltre che l'apertura del nostro primo negozio a gestione diretta in Italia ci permetta di stabilire un contatto diretto con i fan e con i distributori, acquisendo una migliore comprensione del mercato e delle esigenze dei fan" afferma Justin Moon, presidente di Pop Mart International. La storia di Pop Mart ha inizio nel 2010 con l'apertura del primo store a Pechino, in Cina. Oggi è presente in più di 30 paesi, con oltre 500 negozi. Labubu, mostriciattolo peloso, diventato popolare quando Lisa delle Blackpink (band K-pop) ha postato sui social media di averne uno tutto suo, è ispirato in realtà alle favole nordiche e nasce dalla fantasia di Kasing Lung, artista belga originario di Hong Kong.