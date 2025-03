Ponte sullo Stretto di Messina: avvio cantieri previsto per il 2025

Importante incontro al ministero delle infrastrutture. Abbiamo effettuato un monitoraggio delle attività svolte, di quelle in corso e i prossimi passi in vista dell'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess.

Così Pietro Ciucci, ad della Stretto di Messina, intervenendo alla trasmissione di RAI NEWS 24 "Pomeriggio24". "Prevediamo nella seconda metà del 2025 l'avvio dei cantieri. I primi lavori riguarderanno la viabilità alternativa e le opere propedeutiche richieste dalle amministrazioni comunali, al fine di evitare fin dall'inizio delle attività ogni impatto dei cantieri sul territorio".

Ciucci ha inoltre ribadito: "Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è stato studiato come nessuna altra opera al mondo. Ponti sospesi sono stati già stati costruiti in zone con una capacità di generare terremoti molto più forti rispetto a quella dello Stretto di Messina, come ad esempio Turchia, Giappone e California.

Questo perché i ponti sospesi, come il ponte sullo Stretto di Messina, possiedono una naturale insensibilità alle azioni sismiche grazie alla loro intrinseca estraneità alle frequenze tipiche dei terremoti".