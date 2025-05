Ponte sullo Stretto di Messina: Morelli annuncia imminente chiusura del percorso burocratico

"Stiamo interloquendo con tutte le amministrazioni competenti, penso che una volta ottenuto la proposta di delibera da parte del Mit, entro un paio di settimane riusciremo a chiudere il percorso burocratico, mettendo il timbro notarile del Cipess. Siamo prontissimi da questo punto di vista": lo ha detto il sottosegretario con delega al Cipess, Alessandro Morelli, parlando del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, a margine del Forum Pa in corso a Roma.

"A questo giro si parte - ha detto -, ho fiducia non perché credo negli astri, ma perché grazie al ruolo che mi compete ho le carte. Stavolta siamo assolutamente pronti". Quanto alla tempistica dell'avvio dei lavori, "non la possiamo sapere perché ci manca ancora la risposta dall'Europa", dunque "la variabile del tempo non la posso governare". "Ma con le amministrazioni nazionali possiamo chiedere un'assoluta priorità a livello europeo - ha detto - e certamente lo faremo".