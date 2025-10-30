Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Separazione carriere giudiciFurto LouvrePonte sullo Stretto Bonus mamme 2025Sinner Parigi
Acquista il giornale
Ultima oraPonte: sindaco Villa S.G., non sorpresi da Corte dei conti
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Ponte: sindaco Villa S.G., non sorpresi da Corte dei conti

Ponte: sindaco Villa S.G., non sorpresi da Corte dei conti

'Governo cambi metodo nell'approcciarsi a quest'opera'

'Governo cambi metodo nell'approcciarsi a quest'opera'

'Governo cambi metodo nell'approcciarsi a quest'opera'

"Noi non siamo per nulla sorpresi dalla decisione della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. "Questo semplicemente perché - ha aggiunto - gli stessi vizi di legittimità sulla procedura, le violazioni del diritto euro unitario in tema di appalti e di tutela ambientale, le perplessità sulle stime di traffico e sulle motivazioni del decreto Iropi erano già stati posti alla base del ricorso presentato dal nostro Comune al Tar del Lazio nel dicembre del 2024". "Attendiamo di leggere le motivazioni della decisione collegiale della Corte dei conti - ha detto ancora il sindaco Caminiti - ricordando prima di tutto a noi stessi come la verifica della legittimità sia presupposto della regolarità contabile del progetto. Il governo cambi metodo nell'approcciarsi a quest'opera".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata