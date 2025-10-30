Ponte: sindaco Villa S.G., non sorpresi da Corte dei conti

"Noi non siamo per nulla sorpresi dalla decisione della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. "Questo semplicemente perché - ha aggiunto - gli stessi vizi di legittimità sulla procedura, le violazioni del diritto euro unitario in tema di appalti e di tutela ambientale, le perplessità sulle stime di traffico e sulle motivazioni del decreto Iropi erano già stati posti alla base del ricorso presentato dal nostro Comune al Tar del Lazio nel dicembre del 2024". "Attendiamo di leggere le motivazioni della decisione collegiale della Corte dei conti - ha detto ancora il sindaco Caminiti - ricordando prima di tutto a noi stessi come la verifica della legittimità sia presupposto della regolarità contabile del progetto. Il governo cambi metodo nell'approcciarsi a quest'opera".