Poltronesofà venduto per 99 milioni di sterline

Poltronesofà ha sottoscritto un accordo per l'acquisto dell'inglese ScS Group per oltre 99,38 milioni di sterline (114,18 milioni di euro). Lo annuncia il gruppo che prevede di chiudere l'operazine entro il primo trimestre del 2024. L'offerta, in contanti, riguarda l'intero capitale della catena che dispone di una rete di 100 negozi nell'intero Regno Unito. Poltronesofà riconoscerà agli azionisti di ScS un corrispettivo di 270 penny per ogni azione, con un dividendo di 10 pennny, pari a un premio di circa il 66 per cento della chiusura in borsa dello scorso 23 ottobre a 169 penny, che sale al 67% risoetto alla chiusura media dei 3 mesi precedenti. In Scs Poltronesofà ha individuato "molti valori e principi comuni dopo aver osservato il mercato britannico e i suoi protagonisti per un periodo di tempo significativo". In particolare ne apprezza l'importanza e la capillarità della presenza, nonché un "brand con una forte riconoscibilità, una solida base clienti e una diffusa e consolidata rete costituita da 100 negozi ben distribuiti sul territorio del Regno Unito". Poltronesofà copre oggi "oltre il 30%" del mercato italiano dei divani, con una rete di 167 negozi. Nel 2011 è entrata nel mercato francese fino a raggiungere oltre il 10% di quota e 106 negozi per fare ingresso poi a Malta (1 negozio), Cipro (2 negozi), in Svizzera (9 negozi) e in Belgio (15 negozi). La maggioranza del capitale sociale di Poltronesofà è di proprietà del fondatore e amministratore delegato Renzo Ricci.