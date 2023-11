Pochissime donne nell'alta tecnologia UE, meno di 1/3

I settori ad alta tecnologia sono considerati motori chiave della crescita economica e della produttività, offrendo spesso opportunità di lavoro ben retribuite. Secondo Eurostat, nel 2022 in tutta l'UE c'erano 9,8 milioni di persone impiegate in questi settori, pari al 4,9% dell'occupazione totale dell'UE. La rappresentanza di genere in questo settore vede gli uomini rappresentare poco più dei due terzi (67,2%) del totale, mentre le donne sono poco meno di un impiegato su tre.