Poche auto elettriche a batteria, Italia a 27/mo posto in Ue

Ancora poche auto elettriche in giro per le strade del Belpaese: l'Italia è al 27/mo posto, sotto l'1%, per diffusione delle auto elettriche a batteria. Un gradino prima della Bulgaria. E' quanto risulta dai dati Euostat. Secondo l'istituto di statistica europeo infatti nel 2024, nell'Ue complessivamente sono state immatricolate 1,45 milioni di nuove autovetture elettriche a batteria, con una diminuzione del 6,1% rispetto al 2023 (1,55 milioni).

Questo ha portato il numero totale di auto elettriche a batteria a 5,87 milioni, rappresentando comunque un aumento del parco veicoli del 32,4% rispetto al 2023 (4,43 milioni). La quota di auto elettriche esclusivamente a batteria tra tutte le nuove immatricolazioni è scesa al 13,6% nel 2024, un punto percentuali al di sotto del livello del 2023 (14,6%). Tale quota era rimasta al di sotto dell'1% fino al 2018, ma è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, salendo al 5,3 % nel 2020, al 9% nel 2021 e al 12,1 % nel 2022.

Ma nella Penisola sono in arrivo incentivi per "conseguire l'acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero al 30 giugno 2026 grazie con incentivi per circa 600 milioni di euro. Sono le misure per la diffusione di veicoli a zero emissioni di cui ha parlato nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin al question time alla Camera. La misura dovrebbe partire da settembre.