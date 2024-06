Pnrr, pubblicati bandi del Mase per le colonnine elettriche

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato oggi gli avvisi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei centri urbani e lungo le strade extraurbane, nell'ambito della Misura del Pnrr "Sviluppo delle Infrastrutture di ricarica elettrica". Gli avvisi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori, nonché ai raggruppamenti temporanei (Rti). Le risorse finanziarie lungo le strade extraurbane sono pari a circa 360 milioni di euro, mentre 279 milioni di euro sono le risorse destinate per le stazioni nelle zone urbane. Con le risorse messe a disposizione si stima di poter realizzare 7.500 stazioni di ricarica rapida super veloci per veicoli elettrici lungo le strade extraurbane e 10.880 stazioni nei centri urbani. Quest'ultime andranno ad aggiungersi alle circa 3 mila in corso di realizzazione. Il target da conseguire al 31 dicembre 2025 è l'entrata in funzione di almeno 21.255 punti pubblici di ricarica rapida. "A seguito delle innovazioni introdotte nei nuovi avvisi, ampiamente condivisi con le associazioni di settore, confidiamo di ricevere un elevato numero di proposte progettuali dagli operatori che ci consentiranno di traguardare l'ambizioso target Pnrr in tema di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", ha affermato il ministro Pichetto. I nuovi avvisi tengono conto dell'esperienza fatta con i precedenti bandi e introducono alcune semplificazioni per favorire la più ampia partecipazione degli operatori, anche quelli di minore dimensione. In particolare, sono state ridotte le dimensioni delle aree territoriali per le quali è possibile presentare istanza di ammissione al beneficio, è stata definita per ogni area territoriale una dimensione minima della proposta progettuale, viene data la possibilità di accedere alle agevolazioni anche ai Rti costituendi e ricevere una quota di finanziamento a titolo di anticipazione.