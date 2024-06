Pnrr: Meloni, primi a chiedere sesta rata, doppio primato

"La cabina di regia di oggi è chiamata ad avviare la procedura per richiedere alla Commissione europea il pagamento della sesta rata del Pnrr da 8,5 miliardi di euro. È un momento molto importante, perché questo ci consente di centrare un doppio primato e di essere la prima nazione in Europa a richiedere il pagamento della sesta rata, dopo essere stati anche i primi a richiedere la quinta. Arriviamo a questo appuntamento dopo un lavoro complesso e molto impegnativo, soprattutto negli ultimi giorni". Così, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni durante la cabina di regia Pnrr in cui ha ringraziato il ministro Raffaele Fitto.