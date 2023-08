Pnrr: Mef, assegnati 2,4 miliardi contro il caro materiali

Sono state assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023-30 giugno 2023. Lo comunica il Mef spiegando che si tratta di risorse aggiuntive per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia per la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari. In particolare, sottolinea il ministero dell'Economia, l'assegnazione delle risorse relative al primo semestre 2023 - già oggetto di preassegnazione nei mesi scorsi con due distinte procedure (una ordinaria e una semplificata) - è stata confermata con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato del 3 agosto 2023 e dell'8 agosto 2023, a seguito delle verifiche sull'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2023. I provvedimenti individuano inoltre gli interventi degli enti alluvionati sui quali viene sospesa e rinviata la verifica dell'avvio delle procedure di affidamento, gli interventi per i quali è stata avviata la procedura di affidamento ma non è stata completata la verifica (verranno confermate successivamente), nonché gli interventi per i quali non viene confermata l'assegnazione.