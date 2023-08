Pnrr: Mef, altri 1,6 miliardi contro il caro materiali

Arrivano altri 1,6 miliardi di euro per fronteggiare il caro materiale nella realizzazione di opere pubbliche previste dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementare. Le risorse del Fondo Opere Indifferibili sono state assegnate dal ministero dell'Economia e delle Finanze, valgono per il secondo semestre dell'anno e si aggiungono ai 2,4 miliardi relativi ai primi sei mesi del 2023.