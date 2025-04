Pnrr: 13 miliardi già spesi su trasporto e infrastrutture ferroviarie, Donnarumma fa il punto

Dei circa 25 miliardi del Pnrr che riguardano il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ne sono già stati spesi 13 ed entro la fine dell'anno probabilmente si supereranno i 18. A fare il punto è il numero uno del gruppo Stefano Antonio Donnarumma, intervenuto alla giornata organizzata dalla Scuola politica della Lega a Roma. "Un impresa ciclopica" -sottolinea- anche per le complicazioni burocratiche. Donnarumma non nasconde che i cantieri provocano e continueranno a provocare disagi ma rivendica una strategia di comunicazione ed informazione per i viaggiatori e la scelta di lavorare il più possibile durante le ore notturne per limitare le difficoltà. Donnarumma sottolinea poi la rilevanza del gruppo, con investimenti che da soli superano quelli delle prime 10 aziende italiane: 17 miliardi e mezzo nel 2024 di cui 11 sulla rete ferroviaria e quasi 100mila persone tra dipendenti ed indotto. "Ciò che va considerato insomma -ha detto- ed il ministero ci è vicino quotidianamente, e che questo è un patrimonio nazionale che peraltro molti altri paesi al mondo non hanno".