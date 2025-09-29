Pmp Industries apre fonderia in Bosnia, investimento 35milioni

Il gruppo italiano Pmp Industries ha inaugurato un nuovo stabilimento produttivo con fonderia integrata a Laktaši, nell'entità serbo-bosniaca (Republika Srpska) in Bosnia Erzegovina, dove è già presente fin dal 2006 con un sito a Gradiska. L'investimento, da 35 milioni di euro, è una tappa del piano di sviluppo globale del gruppo, che prevede la riorganizzazione delle filiere di approvvigionamento. In particolare, le lavorazioni primarie realizzate in Bosnia garantiranno continuità produttiva allo stabilimento di Coseano (Udine), di cui si prevede il raddoppio entro il 2028 per soddisfare la domanda di sistemi di trasmissione nei mercati europeo e Usa.

L'impianto di Laktasi è l'unico stabilimento in Europa per componenti in ghisa in grado di passare dalla materia prima al prodotto finito. La fonderia integrata ha una capacità produttiva iniziale di 40mila tonnellate all'anno di ghisa, elevabili con un ulteriore investimento a 80mila tonnellate. L'investimento è stato supportato dalle finanziarie Simest e Finest per un valore di 7 milioni di euro attraverso partecipazioni societarie e finanziamenti.

"La scelta di investire in Republika Srpska non è stata causale, ma intende rafforzare una presenza che dura ormai da vent'anni" e l'investimento rappresenterà "uno strumento prezioso per poter affrontare le sfide della post-globalizzazione", ha spiegato il fondatore e presidente di Pmp Industries Luigino Pozzo.