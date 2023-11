PMI italiane in calo, anche l'Eurozona in ribasso. L'indice Hcob Pmi dell'attività terziaria in Italia e della produzione composita dell'Eurozona è sceso sotto la soglia di 50. Anche l'attività delle imprese tedesche di servizi è in calo. Si registra così una contrazione dell'attività dovuta al calo del flusso di nuovi ordini e all'incertezza geopolitica.