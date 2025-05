Plenitude chiude il 2024 con un utile netto adjusted di 311 milioni di euro

Plenitude ha chiuso il 2024 con un risultato operativo proforma adjusted di 604 milioni di euro e un utile netto adjusted di 311 milioni di euro, in aumento rispettivamente del 17% e del 41% rispetto al 2023. Lo rende noto l'azienda del gruppo Eni sottolineando che "i risultati ottenuti sono in linea con la crescita della società, che nel 2024 ha superato i 4 GW di capacità installata, con oltre 10 milioni di clienti nel settore retail e oltre 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici".

"Plenitude ha raggiunto anche quest'anno solidi risultati economici, con un Ebitda di oltre 1 miliardo di euro, accompagnato da un'importante crescita operativa", afferma l'amministratore delegato Stefano Goberti.