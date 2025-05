Pirelli diventa Sponsor Ufficiale e Partner Tecnico di Luna Rossa per l'America's Cup

Pirelli e Luna Rossa annunciano una nuova partnership in vista della 38esima edizione dell'America's Cup: dopo essere stata dal 2018 co-title sponsor, per la prossima campagna Pirelli diventa Official sponsor e Technical partner. Lo si legge in un comunicato, nel quale si aggiunge che con questa nuova collaborazione Pirelli sceglie di rimanere al fianco di Luna Rossa, supportandola nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, e contemporaneamente consente all'azienda di focalizzarsi sul motorsport, anche in vista dell'ingresso in MotoGP come fornitore ufficiale.

Pirelli e Luna Rossa stanno già lavorando congiuntamente su diversi ambiti, a partire dalla virtualizzazione: messa a punto da Pirelli in Formula 1 e da tempo utilizzata anche per lo sviluppo dei prodotti stradali, è una metodologia che consente di ridurre i tempi di sviluppo, l'uso di prototipi fisici e l'impatto ambientale, così come di comprendere più a fondo i fenomeni fisici legati al funzionamento dei pneumatici. Nella partnership con Luna Rossa, inoltre, viene impiegata per prevedere il comportamento dei materiali progettati insieme sottoposti alle sollecitazioni tipiche della navigazione.

Le altre aree di collaborazione tecnologica comprendono la modellizzazione e l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e di data management oltre alla ricerca sui materiali innovativi, dove Pirelli ha un know-how consolidato e riconosciuto.

"Siamo lieti di essere ancora una volta al fianco di Luna Rossa e lo faremo con la passione e la dedizione che hanno contraddistinto questa partnership fin dall'inizio. Crediamo molto in questo progetto, che rafforza il nostro brand e ci offre grande visibilità internazionale, consentendoci di veicolare valori comuni, come l'italianità, la sfida tecnologica, la competizione, il gioco di squadra e l'equilibrio tra potenza e controllo", commenta Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli.

"Anche questa volta non mancherà il nostro contributo dal punto di vista della tecnologia e della ricerca. Seguiremo le sfide di questa edizione con l'emozione e il coinvolgimento di sempre. Soprattutto, lo faremo in una città straordinaria per bellezza, cultura e atmosfera come Napoli che, siamo certi, contribuirà a rendere questa edizione davvero speciale", aggiunge Tronchetti Provera.

"Avere nuovamente Pirelli al nostro fianco ci fa molto piacere, la sua presenza rappresenta un importante attestato di fiducia nei confronti del team e del lavoro svolto sino a oggi", spiega da parte sua Max Sirena, skipper e Team director di Luna Rossa. "Come Official Sponsor e Technical Partner avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa campagna, portando in dote anni di esperienza e di know-how in vari ambiti legati all'innovazione tecnologica. Pirelli è un partner di lunga data con il quale condividiamo gli stessi valori sportivi ed etici e siamo felici di aver rinnovato la collaborazione", conclude Sirena.