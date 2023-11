Pirelli chiude 9 mesi con utile di 411 mln (+14%)

Pirelli chiude i nove mesi in crescita, con ricavi che salgono a 5.160,2 milioni (+2,5%) e un utile netto di 411 milioni (+14,4%) grazie al miglioramento della performance operativa e al beneficio derivante dal Patent Box. In particolare, come si legge in una nota, nel terzo trimestre i ricavi sono aumentati del 2,2% a 1.722,7 milioni e l'utile netto è cresciuto del 33,3% a 168,4 milioni. Un miglioramento del contesto di mercato porta Pirelli ad alzare le sue previsioni per la fine dell'anno, con ricavi stimati intorno ai 6,6 miliardi di euro (da una forchetta tra 6,5 e 6,7 miliardi), un Ebit Margin Adjusted atteso al 15% (nella parte alta della forchetta del target di luglio di 14,5% e <15%) grazie al miglioramento del price mix, e una generazione di cassa netta ante dividendi prevista tra 450 e 470 milioni di euro.