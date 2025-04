Pirelli avvia negoziati con Sinochem per adeguarsi alla normativa USA

"Stiamo iniziando i negoziati" con il socio cinese Sinochem per definire una governance di Pirelli per adeguarsi alla normativa statunitense, un mercato chiave per il gruppo. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine di un convegno sui dazi in corso a Milano. "Sono molto fiducioso - ha aggiunto - perché al centro c'è l'interesse di Pirelli. Noi arriveremo a un accordo. Ovviamente i negoziati sono fatti di passaggi, ma arriveremo certamente a un accordo che garantirà il futuro di Pirelli".