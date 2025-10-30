Pininfarina, si è dimesso l'amministratore delegato Angori

L'amministratore delegato Silvio Angori lascia dopo 19 anni la Pininfarina. La società parla di "divergenze occorse sul perseguimento delle strategie aziendali già definite". Si parla di tensioni con il gruppo indiano Mahindra, che detiene la proprietà di Pininfarina dal 2015.

La società ha avviato l'iter di selezione del nuovo amministratore delegato "che avrà l'incarico di proseguire il percorso di crescita di Pininfarina e di attuare le relative priorità strategiche. Tale transizione rappresenta un cambiamento operativo e non implica alcuna modifica strategica più ampia rispetto all'indirizzo della società".