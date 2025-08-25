Pinault cerca acquirenti per Puma, titolo vola in borsa (+18%)

La famiglia Pinault, principale azionista di Kering, sta valutando alcune opzioni tra cui la cessione della propria partecipazione del 29% in Puma e il titolo prende il volo sulla piazza di Francoforte. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti bene informate, gli advisor della famiglia avrebbero già contattato alcuni potenziali acquirenti come Anta Sports Product e Li Ning oltre a produttori Usa e fondi in Medio Oriente. Da tempo il colosso tedesco dell'abbigliamento e delle calzature sportive non naviga in buone acque e i titoli hanno perso oltre il 50% nell'ultimo anno a causa di un crollo della domanda e dei dazi Usa. Brillante la reazione del titolo sulla piazza di Francoforte, dove guadagna il 18% a 22,2 euro.