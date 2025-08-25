Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinSinner Us OpenGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraPinault cerca acquirenti per Puma, titolo vola in borsa (+18%)
25 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Pinault cerca acquirenti per Puma, titolo vola in borsa (+18%)

Pinault cerca acquirenti per Puma, titolo vola in borsa (+18%)

Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg advisor al lavoro

Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg advisor al lavoro

Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg advisor al lavoro

La famiglia Pinault, principale azionista di Kering, sta valutando alcune opzioni tra cui la cessione della propria partecipazione del 29% in Puma e il titolo prende il volo sulla piazza di Francoforte. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti bene informate, gli advisor della famiglia avrebbero già contattato alcuni potenziali acquirenti come Anta Sports Product e Li Ning oltre a produttori Usa e fondi in Medio Oriente. Da tempo il colosso tedesco dell'abbigliamento e delle calzature sportive non naviga in buone acque e i titoli hanno perso oltre il 50% nell'ultimo anno a causa di un crollo della domanda e dei dazi Usa. Brillante la reazione del titolo sulla piazza di Francoforte, dove guadagna il 18% a 22,2 euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa