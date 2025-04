Pil Italia in crescita nel primo trimestre 2025: traino da servizi e costruzioni

"Secondo le nostre valutazioni, il Pil sarebbe aumentato anche nel primo trimestre del 2025. Il valore aggiunto sarebbe tornato a crescere nei servizi e sarebbe leggermente risalito nell'industria in senso stretto; sarebbe ancora aumentato nelle costruzioni, trainato dalla componente non residenziale". Lo ha detto Andrea Brandolini, vice capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia in audizione sul Documento di finanza pubblica, ricordando che "in Italia, il prodotto è cresciuto in misura marginale nell'ultimo trimestre dello scorso anno (0,1%), dopo il ristagno nei mesi estivi".