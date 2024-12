Pil Italia 2024: crescita dello 0,5% ma calo degli investimenti privati del 3,7%

Nel 2024 il Pil dell'Italia crescerà dello 0,5%, grazie all'aumento dei consumi e della domanda estera, mentre gli investimenti privati caleranno del 3,7%. Sono le stime che EY ha presentato nel corso del digital talk "Investire in Italia. Ma come? Previsioni sul 2025", con i contributi di Oxford Economics e di rappresentanti del mondo delle imprese. Per il prossimo anno è previsto un aumento del Pil dello 0,8%, con un'ulteriore contrazione degli investimenti del 1,2%.

"Il 2024 è andato tutto sommato bene, con una crescita moderata ma un mercato M&A (fusioni e acquisizioni) vivace", commenta il managing partner strategy and transactions di EY in Italia, Marco Daviddi, che parla di "moderato ottimismo" per il 2025.

"L'attivazione degli investimenti privati - aggiunge Daviddi - rimane la principale sfida per il nostro Paese. In quest'ottica, il governo e le istituzioni possono svolgere un ruolo cruciale incentivando gli investimenti privati, riducendo i costi energetici, supportando la transizione energetica e tecnologica, ridefinendo la politica industriale nel settore automotive e procedendo con l'attuazione del Pnrr".