Pil Francia meglio del previsto nel secondo trimestre, +0,5%

La crescita del prodotto interno lordo (Pil) della Francia ha raggiunto lo 0,5% nel secondo trimestre, meglio del previsto, trainata dalle esportazioni mentre restano fermi i consumi delle famiglie: è quanto riferito oggi dall'Insee, l'Istituto nazionale di statistica di Parigi. Questa prima stima dell'Insee è superiore alla previsione di crescita dello 0,1% prevista inizialmente per il periodo aprile-giugno.Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. "Per la prima volta - ha dichiarato ai microfoni di radio Rtl - la crescita francese viene maggiormente trainata dalle esportazioni (in aumento del 2,6% rispetto al primo trimestre) che dai consumi (-0,4%)". "Questo - ha aggiunto - fa scattare un circolo virtuoso dove la produzione finanzia il nostro modello sociale e la ridistribuzione" delle ricchezze.