Pil, Calo spesa sanità in 5 anni, -1,2 punti

L'incidenza della spesa per la sanità sul Pil, tra il 2020 e il 2025, scenderà da 7,4% a 6,2%, cioè 1,2 punti in meno. Va tuttavia considerato che nel 2020 il Pil ha subito una forte contrazione a causa della prima fase dell'emergenza Covid. Secondo una tabella di previsione tecnica della Nadef, nel medio periodo al 2036, con una crescita media annua del Pil di circa l'1%, la spesa pensionistica aumenterà di 1,9 punti (al 17,3%) rispetto al 2024, mentre la spesa per la sanità aumenterà di 0,4 punti e quella per l'istruzione diminuirà di 0,3 punti.