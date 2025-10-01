Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
Ultima oraPietro Ferrari a Piemme, direttore commerciale
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Pietro Ferrari a Piemme, direttore commerciale

Pietro Ferrari a Piemme, direttore commerciale

Nazionali, CentroSud, Aree Esterne di media platform Caltagirone

Nazionali, CentroSud, Aree Esterne di media platform Caltagirone

Nazionali, CentroSud, Aree Esterne di media platform Caltagirone

Piemme SpA, media platform di Caltagirone Editore, rafforza la propria squadra manageriale con una nuova importante nomina: entra Pietro Ferrari in qualità di Direttore Commerciale Clienti Nazionali Centro Sud e Aree Esterne. Lo spiega una nota dell'editore.

"Il manager, che riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Walter Bonanno, guiderà e potenzierà la rete commerciale di riferimento, definendo strategie e azioni per sviluppare ulteriormente un'area centrale per la crescita della concessionaria".

Pietro Ferrari è un professionista con ampio background nel marketing strategico B2B2C, nella tecnologia e nei media, riconosciuto per la capacità di creare valore per azionisti e investitori. Ha maturato esperienze significative in diversi settori - dal Real Estate alla Finanza, dal Travel allo Sport & Media - con focus in Strategia, Business & Corporate Development, CX & Media.

Dopo aver assunto la responsabilità dello sviluppo Business & Corporate del programma MilleMiglia di Alitalia, dove ha guidato progetti di crescita e innovazione tra cui il lancio di carte di credito co-branded e una loyalty platform dedicata alle PMI, ha proseguito la sua carriera in Advice Group come Direttore della Strategia, accompagnando la trasformazione dell'azienda da digital agency a MarTech company e contribuendo a una significativa crescita dei ricavi.

Successivamente ha assunto il ruolo di Head of Growth - Alleanze e Relazioni Esterne in MINT, dove ha guidato il processo di evoluzione da Centro Media a Software & Consulting Company, consolidandone il posizionamento e ampliando le opportunità di mercato. Ha inoltre maturato un'importante esperienza in società di head hunting internazionali come Badenoch & Clark e Michael Page, dove ha operato nell'area Business Development, sviluppando competenze nella gestione di relazioni strategiche e nella creazione di nuove opportunità commerciali.

"L'arrivo di Pietro Ferrari si inserisce in una fase molto importante di consolidamento di quanto realizzato negli ultimi anni. Piemme oggi è una realtà finalmente competitiva e si conferma dinamica e in continua evoluzione. Sono certo che, con la sua esperienza internazionale e la capacità di guidare progetti di crescita e trasformazione completeremo il nostro percorso assumendo un posizionamento strategico sul mercato" dichiara Walter Bonanno, amministratore delegato di Piemme.

"In un momento di profondo cambiamento nel mondo della comunicazione e della pubblicità, poter contare su una delle più potenti Media Platform del territorio rappresenta un'opportunità straordinaria per sviluppare progetti di forte impatto e alto valore per i nostri partner" ha commentato Pietro Ferrari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata