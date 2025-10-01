Pietro Ferrari a Piemme, direttore commerciale

Piemme SpA, media platform di Caltagirone Editore, rafforza la propria squadra manageriale con una nuova importante nomina: entra Pietro Ferrari in qualità di Direttore Commerciale Clienti Nazionali Centro Sud e Aree Esterne. Lo spiega una nota dell'editore.

"Il manager, che riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Walter Bonanno, guiderà e potenzierà la rete commerciale di riferimento, definendo strategie e azioni per sviluppare ulteriormente un'area centrale per la crescita della concessionaria".

Pietro Ferrari è un professionista con ampio background nel marketing strategico B2B2C, nella tecnologia e nei media, riconosciuto per la capacità di creare valore per azionisti e investitori. Ha maturato esperienze significative in diversi settori - dal Real Estate alla Finanza, dal Travel allo Sport & Media - con focus in Strategia, Business & Corporate Development, CX & Media.

Dopo aver assunto la responsabilità dello sviluppo Business & Corporate del programma MilleMiglia di Alitalia, dove ha guidato progetti di crescita e innovazione tra cui il lancio di carte di credito co-branded e una loyalty platform dedicata alle PMI, ha proseguito la sua carriera in Advice Group come Direttore della Strategia, accompagnando la trasformazione dell'azienda da digital agency a MarTech company e contribuendo a una significativa crescita dei ricavi.

Successivamente ha assunto il ruolo di Head of Growth - Alleanze e Relazioni Esterne in MINT, dove ha guidato il processo di evoluzione da Centro Media a Software & Consulting Company, consolidandone il posizionamento e ampliando le opportunità di mercato. Ha inoltre maturato un'importante esperienza in società di head hunting internazionali come Badenoch & Clark e Michael Page, dove ha operato nell'area Business Development, sviluppando competenze nella gestione di relazioni strategiche e nella creazione di nuove opportunità commerciali.

"L'arrivo di Pietro Ferrari si inserisce in una fase molto importante di consolidamento di quanto realizzato negli ultimi anni. Piemme oggi è una realtà finalmente competitiva e si conferma dinamica e in continua evoluzione. Sono certo che, con la sua esperienza internazionale e la capacità di guidare progetti di crescita e trasformazione completeremo il nostro percorso assumendo un posizionamento strategico sul mercato" dichiara Walter Bonanno, amministratore delegato di Piemme.

"In un momento di profondo cambiamento nel mondo della comunicazione e della pubblicità, poter contare su una delle più potenti Media Platform del territorio rappresenta un'opportunità straordinaria per sviluppare progetti di forte impatto e alto valore per i nostri partner" ha commentato Pietro Ferrari.