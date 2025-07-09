Piersilvio Berlusconi, 'per noi i dazi sono rischio non da poco'

"Siamo in una situazione economica complicata: ci mancavano pure i dazi che adesso potrebbero ostacolare le aziende europee e italiane anche dei media, che vivono di fiducia e di pubblicità. Per noi il rischio dazi è un rischio non da poco". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

Comunque "guardiamo avanti con spinta e coraggio: continuiamo a spingere e investire", aggiunge Berlusconi alla presentazione dei programmi per la prossima stagione, ricordando che negli ultimi tre anni il gruppo ha tra l'altro distribuito oltre 450 milioni di dividendo, con un aumento dell'occupazione del 7%.