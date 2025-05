Pierpaolo Bombardieri chiede interventi legislativi per la sicurezza sul lavoro

"Abbiamo appreso che ci sono 600 milioni per la sicurezza e che il confronto con il governo partirà giovedì 8 maggio. Questa volta abbiamo solo l'annuncio: è già un passo avanti. Ma non è solo una questione di soldi, servono interventi legislativi per fermare gli appalti a cascata e le gare al massimo ribasso. E' lì che avvengono gli incidenti mortali". E' l'appello lanciato dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco di Montemurlo (Prato) per il Primo maggio dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, chiedendo anche "più ispettori e controlli".

"Non possiamo accettare che accada tutto questo in un Paese civile", con "500mila incidenti sul lavoro e più di mille morti l'anno", rimarca Bombardieri.