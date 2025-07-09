Venerdì 10 Ottobre 2025

9 lug 2025
Pier Silvio Berlusconi, 'una collaborazione con Ppf è possibile'

Mfe apre per il dopo Opa su Prosieben. 'Ma vogliamo indirizzare'

Mfe apre per il dopo Opa su Prosieben. 'Ma vogliamo indirizzare'

Mfe apre per il dopo Opa su Prosieben. 'Ma vogliamo indirizzare'

"Una collaborazione è assolutamente possibile. Sì, guardiamo avanti: un socio forte più finanziario, con esperienza nel mondo dei media non ci dispiacerebbe, ma noi vogliamo avere la possibilità di indirizzare il nostro progetto paneuropeo". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, risponde all'ipotesi che, dopo le rispettive Opa sulla tedesca Prosieben, il Biscione possa collaborare con i cechi di Ppf.

Comunque "nei casi di collaborazione che ho sperimentato si va in difficoltà. Si può essere soci anche paritetici, ma per un progetto così ambizioso devi farlo in autonomia", aggiunge Berlusconi.

