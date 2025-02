Pier Silvio Berlusconi: Necessarie Regole Giuste per Concorrenza Equa in Europa

"Siamo pronti alla sfida europea, ma è arrivato il momento di regole più giuste per tutti. Le big tech e i colossi dello streaming godono di vantaggi che, alla lunga, penalizzeranno non solo il settore dei media, ma tutte le aziende nazionali ed europee. Potere finanziario e poche regole, peraltro non rispettate, nel medio e lungo termine rischiano di indebolire l'intera economia, colpendo i livelli occupazionali e i salari dei lavoratori italiani ed europei". Il CEO di Mfe Pier Silvio Berlusconi chiede all'Europa di "agire per difendere il proprio mercato e garantire una concorrenza equa".

"I dati preliminari parlano chiaro: i risultati del 2024 sono ottimi, in controtendenza rispetto a tutti gli altri broadcaster. Mfe cresce, investe e rafforza la sua leadership in Europa, nonostante una concorrenza che opera senza gli obblighi degli editori tradizionali" aggiunge commentando i conti.