Piece,piattaforma per investire in immobili con quota minima

Una piattaforma tech che "democratizza e semplifica" gli investimenti immobiliari, "abbattendo le barriere all'ingresso di questo mercato e garantendo trasparenza e liquidità a un'asset class di investimento tradizionalmente riservata a pochi". E' l'obettivo di Piece che consente "alle nuove generazioni, di investire nel settore immobiliare a partire da soli 50 euro, partecipando in questo modo per quota ai profitti derivanti dalla proprietà dell'immobile e alla sua locazione, così come dal potenziale apprezzamento del valore dell'investimento in caso di vendita. Come spiega una nota "gli investitori avranno la possibilità di vendere le proprie quote su un mercato secondario. Nata su iniziativa dei tre founder Kentaro Sohara, Lorenzo Dellarossa e Riccardo Momigliano, Piece ha poi trovato un partner per il suo percorso di crescita in StartupGym, il Venture Studio italiano fondato da Giuseppe Balzano, Enrico Pandian e Tarek Fahmy. StartupGym guida il round di investimento pre-seed da 650.000 euro, che consentirà alla startup di rafforzare la sua comunità internazionale di investitori immobiliari, stabilire l'infrastruttura tecnologica necessaria e ottimizzare le operazioni per reperire, gestire e offrire proprietà in Italia e all'estero. L'iniziativa è rivolta a un pubblico internazionale di investitori e sarà avviata in Europa una volta ottenute le necessarie autorizzazioni in conformità alla normativa applicabile.