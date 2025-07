Pichetto, 'target clima Ue siano realistici e sostenibili'

"La priorità dell'Italia è evitare che la definizione di nuovi obiettivi climatici riproponga impostazioni ideologiche, target e scadenze che non siano sostenibili dalle famiglie e dalle imprese europee che devono essere competitive nel mondo. Ne va anche della credibilità dell'Europa". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

"Come ho ribadito anche durante l'ultimo Consiglio Ambiente dell'Unione Europea, qualsiasi nuova proposta deve prevedere flessibilità, tempistiche e misure concrete che riconoscano anche le specificità dei singoli Paesi. Parlo di principi come neutralità tecnologica, semplificazione, sostenibilità finanziaria degli interventi, su cui l'Italia ha già avanzato proposte concrete, come l'uso dei biocarburanti, la definizione di nuovi strumenti finanziari e maggior peso alla contabilizzazione delle iniziative sulla decarbonizzazione che i Paesi europei realizzano in Paesi terzi".