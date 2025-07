Pichetto, spero in accordo, sull'Aia comunque si va avanti

"Spero davvero che si riesca a raggiungere un'intesa sulla firma dell'accordo di programma e quindi si riesca a fare quello che è l'obiettivo del governo: non solo salvare l'Ilva, ma i di fare dell'Ilva una delle realtà più moderne d'Europa". Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin al suo arrivo al ministero dell'Ambiente dove è convocato il tavolo ex Ilva con gli enti locali per cercare un accordo interistituzionale in vista della nuova autorizzazione integrata ambientale e sanitaria Aia per Taranto. "L'Aia comunque come procedura va avanti" c'è una commissione indipendente e "valuterà", aggiunge. Domani è prevista la riunione della conferenza dei servizi al ministero dell'Ambiente sull'Aia.