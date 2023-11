Pichetto, 'Rottamazione se coerente con bilancio Stato' Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto propone "la rottamazione" come azione compatibile col bilancio dello Stato. In Italia ci sono 40 milioni di veicoli, 2,5 milioni di Euro 1 e Euro 2 inquinanti. Incentivi per cambiare verso Euro 5 ed Euro 6.