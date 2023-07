Pichetto, RepowerEU per reti e crediti d'imposta a imprese

I fondi del RepowerEU saranno destinati ad "un'azione forte di infrastrutturazione" energetica del Paese partendo dalla rete elettrica, con il Tyrrenian Link, e del gas, con la dorsale adriatica. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, parlando a Start su Sky Tg24. C'è poi una valutazione in corso "non tanto su bonus puri e semplici, quanto su interventi sul sistema produttivo, con crediti d'imposta sul modello 4.0", ha aggiunto in vista della cabina di regia convocata oggi pomeriggio sul Pnrr.