Pichetto, pensiamo a modifiche per le bollette degli anziani

In materia di tariffe di luce e gas "ci sono una ancora serie di correzioni che abbiamo intenzione di fare, per esempio lasciare la possibilità a chi supera i 75 anni di rimanere nel servizio a tutele graduali (quello che ha sostituito il mercato tutelato per gli utenti non vulnerabili, n.d.r.) e non andare su quello per i vulnerabili, se conviene". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a 24 Mattino su Radio 24.