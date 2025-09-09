Pichetto, 'nel decreto energia soluzione su spread Psv-Ttf'

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sta valutando di "aggiungere ancora un articolo" al decreto energia atteso "a giorni" per sciogliere il nodo del divario tra il prezzo italiano all'ingrosso del gas (Psv) e quello della borsa di Amsterdam (Ttf), stimato oggi in 2 euro al MWh.

"La formula scelta - spiega - è di azzerare i due euro in negativo sui 6 miliardi (di metri cubi, ndr) in entrata da Passo Gries", il valico con la Svizzera da cui proviene il gas del Nord Europa. La soluzione indicata dal ministro è di "rimborsare i due euro di differenza, ribaltandoli sugli altri 58 miliardi" di gas importato a livello nazionale.