In Italia "la potenza di fonti rinnovabili installata nel 2024 risulta pari a circa 7,5 Gigawatt, a fronte dei 5,8 Gw del 2023". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione urgente alla Camera sulle misure del governo contro il caro energia. Nel 2020 in Italia erano stati installati 0,8 Gigawatt di nuove rinnovabili, nel 2021 1,3 Gw, nel 2022 3 Gw.