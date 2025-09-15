Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
Ultima oraPichetto, 'manovra? da governo valutazioni su caro energia'
15 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Pichetto, 'manovra? da governo valutazioni su caro energia'

'Focus su aste rinnovabili per riequilibrare prezzi con gas'

"C'è l'intenzione da parte del governo di fare una serie di valutazioni anche sulle modalità di intervento" sul caro energia e "alcune di queste riguardano le aste che stiamo facendo sulle rinnovabili, che speriamo abbiano un prezzo molto basso e questo serve ad andare a riequilibrare rispetto al prezzo del gas, che è quello che determina la vera bolletta e che è quello che pesa più di tutto". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine di un evento sull'energia, organizzato a Milano da La Verità, rispondendo a chi gli chiedeva se nella prossima legge di Bilancio ci saranno misure per combattere il caro energia.

"La questione del caro energia - ha sottolineato - è la realtà di questo Paese di questi anni, perché essendo dipendenti dall'estero, purtroppo noi siamo condizionati da una situazione di importazione e di prezzi stabiliti con dei criteri europei".

