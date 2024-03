Pichetto, 'lavoriamo a un Testo Unico sulle rinnovabili'

"Stiamo lavorando alla stesura di un Testo Unico sulle semplificazioni procedimentali per le rinnovabili". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione davanti alla Commissione Attività produttive della Camera. "Tra le misure del Repower Ue - ha spiegato il ministro - si prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un Testo unico legislativo di rango primario (Testo Unico), che raccolga, accorpi e consolidi tutte le norme che regolano l'impiego delle fonti di energia rinnovabile e che sostituisca la legislazione esistente in materia più rilevante. L'atto legislativo dovrà stabilire anche i principi per la razionalizzazione e l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale". "Oramai abbiamo un accavallamento di norme che rende difficile seguire gli iter, anche per gli addetti ai lavori", ha concluso Pichetto.