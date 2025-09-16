Pichetto, 'la nostra rete elettrica deve crescere ancora'

"Una delle sfide nazionali della nostra rete elettrica è riuscire a crescere ulteriormente per supportare la transizione ecologica e la crescita della mobilità elettrica. Prevediamo che i consumi elettrici nei prossimi 15 anni saranno più che raddoppiati rispetto a oggi, una crescita esponenziale. La generazione di energia elettrica è sempre più strategica per il nostro Paese". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo alla prima giornata di Eco - Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

"Il problema dell'intermittenza delle energie rinnovabili - ha proseguito - è oggi superabile, ma attraverso le batterie. Peccato non vengano prodotte da noi. Ci vorranno almeno due anni per completare il percorso normativo sul nucleare. Nel prossimo futuro verranno realizzati impianti nucleari più piccoli e di nuova generazione. È necessario promuovere maggiore trasparenza e conoscenza su questo argomento".