Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Ultima oraPichetto, Italia ha elevatissima conoscenza sul nucleare
17 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Pichetto, Italia ha elevatissima conoscenza sul nucleare

"In Italia abbiamo solo un po' di geotermico e l'idroelettrico: da qui la necessità di sviluppare in modo forte le tecnologie verso o produzione e componentistica dell'eolico e del fotovoltaico fin dove è possibile e lo sviluppo del nucleare dove l'Italia ha una conoscenza elevatissima". Lo ha detto il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, a Ferrara, ha partecipato all'inaugurazione di RemTech Expo, la fiera dedicata all'innovazione nel settore ambientale.

© Riproduzione riservata