Pichetto, intenzionato a cancellare spread tra Ttf e Psv sul gas

Ultima oraPichetto, intenzionato a cancellare spread tra Ttf e Psv sul gas
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
E' un'anomalia da correggere, parlo con tutte le compagnie

Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin ribadisce l'intenzione di eliminare il differenziale sul prezzo del gas tra la borsa Ttf di Amsterdam e il Punto di Scambio Virtuale (Psv) italiano. "Lo spread lo tolgo completamente", spiega a margine dell'Eneregy Summit de Il Sole 24 Ore in Piazza Affari, sottolineando che "non ci sta uno spread di 2 / 2,5 euro si ribalti su tutto il complesso del gas."

Riguardo alla contrarietà di alcune compagnie energetiche, che vedrebbero limato il loro margine, il ministro replica: "parlo con tutti, voglio correggere un'anomalia".

