Pichetto, integrare la produzione di energia con nucleare

"Abbiamo il tema del riscaldamento terrestre e della decarbonizzazione, con una domanda di energia crescente. E' chiaro che se andiamo verso il superamento dei fossili, possiamo aumentare le rinnovabili, aggiungere l'idroelettrico, fotovoltaico ed eolico ma ci sono una serie di vincoli. Non abbiamo le distese del Nord Europa. Dobbiamo integrare, non sostituire, la nostra produzione di energia con energia che sia pulita e abbia la caratteristiche della continuità e questo ce l'ha il nucleare." Lo lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin in un colloquio con la Confedilizia.