Pichetto, domani passaggio in Cdm, poi legge su nucleare in aula

"Domani sera c'è l'ultimo passaggio in consiglio dei ministri, poi la legge delega sul nucleare andrà in parlamento ed entro i 12 mesi successivi dobbiamo redigere le norme d'attuazione e". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin spiegando che, nell'ambito del dibattito in aula "rispetto tutte le posizioni ideologiche, ma mi auguro che il dibattito sia portato sui contenuti, sulla parte scientifica e sull'interesse nazionale". "Bisogna spiegare che cos'è il nuovo nucleare - sottolinea - che non è la bomba atomica, e bisogna spiegare che cosa fare per dare al paese sicurezza e una struttura di controllo e di cosa dare alle future generazioni vista l'esplosione prevista della domanda di energia".