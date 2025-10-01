Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraPichetto, domani passaggio in Cdm, poi legge su nucleare in aula
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Pichetto, domani passaggio in Cdm, poi legge su nucleare in aula

Pichetto, domani passaggio in Cdm, poi legge su nucleare in aula

Rispetto posizioni ideologiche, ma puntare a interesse nazionale

Rispetto posizioni ideologiche, ma puntare a interesse nazionale

Rispetto posizioni ideologiche, ma puntare a interesse nazionale

"Domani sera c'è l'ultimo passaggio in consiglio dei ministri, poi la legge delega sul nucleare andrà in parlamento ed entro i 12 mesi successivi dobbiamo redigere le norme d'attuazione e". Lo afferma il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin spiegando che, nell'ambito del dibattito in aula "rispetto tutte le posizioni ideologiche, ma mi auguro che il dibattito sia portato sui contenuti, sulla parte scientifica e sull'interesse nazionale". "Bisogna spiegare che cos'è il nuovo nucleare - sottolinea - che non è la bomba atomica, e bisogna spiegare che cosa fare per dare al paese sicurezza e una struttura di controllo e di cosa dare alle future generazioni vista l'esplosione prevista della domanda di energia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata