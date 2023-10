Pichetto, 'dl energia in cdm, porta correzioni di percorso'

Stiamo alla fase di rivedere le "virgole" del dl energia "che va o dovrebbe andare in consiglio dei ministri questo pomeriggio". Lo dice il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, a un evento di Deloitte e Confindustria, che Pichetto ringrazia "per il ruolo di supporto". "Non sempre si può essere d'accordo ma il confronto porta a un punto di equilibrio. Il decreto di oggi avrà tanti elementi rilevanti, alcuni riguardano correzioni di percorso", aggiunge il ministro citando le misure per le imprese energivore sul gas e l'elettricità. "Alcune parti - spiega Pichetto - sono più tecniche, alcune di valenza molto politica".