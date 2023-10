Pichetto, contribuire per un mondo più sostenibile

Riconoscendo la necessità di un intervento a livello nazionale e mondiale per un mondo più sostenibile, Gilberto Pichetto, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha ribadito che ognuno di noi può dare il proprio contributo. Questo è stato il suo commento alla "chiamata" di Giordano Fatali, Presidente di Ceoforlife, in merito alla collaborazione tra pubblico e privato per un ecosistema e una società migliori, che tutelino al meglio salute e benessere. Il Ministro ha preso parte all'incontro organizzato da Ceoforlife, una community che riunisce più di 300 Amministratori Delegati e Presidenti di importanti aziende italiane e multinazionali impegnati nella sostenibilità, in Piazza Montecitorio a Roma. Durante l'evento, sono stati consegnati riconoscimenti a progetti aziendali che rappresentano un'eccellenza nella tutela del benessere fisico e mentale di tutti gli individui.