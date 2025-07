Pichetto, case green una sfida, no a oneri insopportabili

Bisogna cogliere la sfida della direttiva sulle case green: lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin in un colloquio con la Confedilizia spiegando che nel nostro Paese "c'è un numero di fabbricati colossale, oltre 30 milioni, con oltre 20 milioni di edifici oltre la classe D. Ci deve essere - ha spiegato - un vantaggio anche economico, non un onere, bisogna creare le condizioni di appetibilità. Bisogna tenere conto del Paese. E' facile.,ha proseguito, in Lussemburgo, non può essere lo stesso in tutti i Paesi. E' interesse nostro raggiungere l'obiettivo ma anche creare le condizioni migliori per decarbonizzare. Significa far valere di più l'immobile. Se è efficiente mi costerà meno l'energia. Ma per arrivarci non deve esserci un onere insopportabile per la famiglia italiana".