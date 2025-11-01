Pichetto al G7, 'serve tutela ambiente e competitività'

"Non dimentichiamoci che in un contesto internazionale di forte instabilità il ruolo di questo gruppo è innanzitutto di responsabilità: la responsabilità di offrire - non solo alle comunità dei nostri Paesi, ma anche a quelle dei Paesi che condividono i nostri principi e i nostri valori - risposte realistiche e concrete su questioni decisive per i nostri sistemi sociali ed economici: la sicurezza energetica, la necessità di essere competitivi, la tutela dell'ambiente e del territorio per un futuro sempre più resiliente, prospero, sicuro per le generazioni di oggi e di domani". Lo ha detto il ministro dell'Energia e dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al G7 Energia e Ambiente di Toronto.

"E visto che parliamo di responsabilità e valori condivisi, vorrei ancora una volta confermare il sostegno italiano al Governo e alla popolazione ucraina, per garantire, nell'immediato e nella futura ricostruzione del Paese, anche la sicurezza energetica sotto grave attacco in questi giorni. Con la ministro dell'Energia, Svitlana Hrynchuk, abbiamo discusso di come fornire un aiuto efficace di fronte all'emergenza dell'inverno.

"Io qui parlo sia da Ministro dell'Energia che dell'Ambiente. Per questo tengo a sottolineare come la neutralità tecnologica e l'innovazione possano e debbano essere la bussola che ci guida nelle nostre scelte: che si tratti dei sistemi satellitari per le prevenzione degli eventi estremi o della promozione dei biocarburanti come strumento efficace per la decarbonizzazione sostenibile; oppure - visto che parliamo di tecnologie innovativa - della collaborazione sull'energia da fusione nel Gruppo G7 creato dalla Presidenza Italiana e riconfermato qui a Toronto. Cosi come l'applicazione della ricerca ai settori dell'economia circolare. In questo senso accogliamo con favore: le azioni congiunte sul Piano di lavoro su Energia e Intelligenza Artificiale; la Roadmap sui minerali critici; la Dichiarazione sullo sviluppo dell'energia nucleare e da fusione; il Piano d'Azione per la sicurezza dei nostri sistemi energetici. Sono tutti impegni che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto perché necessari a ridurre i costi dell'energia che per noi tutti sono una priorità assoluta se vogliamo coniugare crescita e transizione".