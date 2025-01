Piccole e medie imprese: bollette energetiche più alte in Europa nel 2025

Se non ci sarà un'inversione di tendenza, le piccole e medie imprese del commercio pagheranno quest'anno per l'energia 2,6 miliardi in più rispetto al 2024: tra le bollette più alte d'Europa. A stimarlo è l'Ufficio economico Confesercenti.

Il 2025 si è aperto all'insegna delle tensioni sui mercati energetici. Al 22 gennaio, il prezzo dell'energia segna in Italia un aumento del 32% sul prezzo medio del 2024 e del 50,2% sul gennaio 2024. Un incremento che si innesta in un quadro già caratterizzato da costi molto elevati: l'Italia continua a caratterizzarsi per prezzi già molto superiori a quelli di altri paesi europei, del 20% rispetto alla Germania e del 25% nei confronti di Francia e Germania.

Per le piccole imprese di commercio, turismo e servizi, gli aumenti si tramuteranno in un aggravio di circa 1.300 euro all'anno, portando il totale della bolletta energetica - in alcune attività a maggiore consumo, come i pubblici esercizi - a pesare fino all'8-10% del fatturato complessivo.

A sostenere il peso della stangata saranno soprattutto le imprese del commercio, per le quali si stima un aumento di circa 800 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Rilevante l'impatto anche per alberghi (250 milioni) e pubblici esercizi (450 milioni), con la restante quota di 1,1 miliardi di aggravi da distribuire tra logistica, servizi alle imprese ad altri comparti del terziario privato, dal benessere all'artigianato.

Secondo le stime di Confesercenti, le tensioni sui prezzi dell'energia, se non contrastate, riporteranno il tasso di inflazione al di sopra del 2% e condizioneranno 9,6 miliardi di spesa delle famiglie: 7,5 miliardi nella forma di aggravio diretto per i costi energetici, oltre a 2,1 miliardi di minori consumi in altri beni.